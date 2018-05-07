"الخارجية": العلاقات المصرية الألمانية متشعبة.. والألمان مهتمون بالعملية الشاملة سيناء



وأشار "أبوزيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن العلاقة بين مصر وألمانيا تعد علاقة متشعبة وبها جوانب تعاون كثيرة، ويوجد تقارب في المواقف الدولية، وتشهد تواصل مستمر، لافتا إلى أن القيادتين المصرية والألمانية التقوا أكثر من 7 مرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة.





وأضاف أن ألمانيا تدعم مصر اقتصاديا، وتقدم لنا قروض هامة، منوها بأن هناك حرص كبير من القادة الألمان على معرفة تطورات العملية الشاملة سيناء، متابعا أن ألمانيا مازال لديها بعد التحفظات على الطيران أقل من 26 ألف قدم على سيناء، وهناك تواصل مستمر لطمأنة الجانب الألماني.





وأكد أن ملف الهجرة غير الشرعية كان حاضرًا في المناقشات بين الطرفين المصري والألماني، منوها بأن الجانب الألماني طرح عدة تساؤلات حول العلاقة بين مصر وإثيوبيا.





قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير الخارجية إلى ألمانيا تعد زيارة هامة على ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.