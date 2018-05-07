السبت المقبل.. تشغيل تجريبي لمستشفى شبين الكوم العسكري

أعلنت إدارة المستشفى العسكري، بشبين الكوم، الافتتاح التجريبي للمستشفى يوم السبت المقبل؛ لتقديم الخدمة الطبية للعسكريين فقط، خلال فترة التشغيل التجريبي (عيادات خارجية – معامل – أشعة).

في بيان لها اليوم الخميس، أن

ذلك تمهيدا لافتتاحها بكامل طاقتها لخدمة كافة المواطنين (مدنيين – عسكريين) بعد الانتهاء من فترة التشغيل التجريبي في أقرب وقت ممكن.