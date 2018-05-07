السبت المقبل.. تشغيل تجريبي لمستشفى شبين الكوم العسكري
الخميس 05/يوليه/2018 - 11:44 ص
احمد عجور
أعلنت إدارة المستشفى العسكري، بشبين الكوم، الافتتاح التجريبي للمستشفى يوم السبت المقبل؛ لتقديم الخدمة الطبية للعسكريين فقط، خلال فترة التشغيل التجريبي (عيادات خارجية – معامل – أشعة).
وأضافت في بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك تمهيدا لافتتاحها بكامل طاقتها لخدمة كافة المواطنين (مدنيين – عسكريين) بعد الانتهاء من فترة التشغيل التجريبي في أقرب وقت ممكن.
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