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الأهلي يواجه أولمبيا وديا غدا

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:44 ص
الأهلي يواجه أولمبيا وديا غدا
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الفجر الرياضي
 


يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مباراته الودية الأولى بمعسكر كرواتيا في السادسة من مساء غدٍ الجمعة أمام فريق أولمبيا(Olympia) أحد أندية الدوري السلوفيني؛ وذلك للاطمئنان على مستوى اللاعبين والوقوف على درجة استيعابهم لفكر الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المباراة من خلال الدفع بأكبر عدد من اللاعبين.

وينتظم الأهلي في معسكر مغلق بكرواتيا حتى يوم 9 من يوليو الجاري؛ استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية تركيز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب التدريب على النواحي الخططية والتكتيكية.

المزيد عن: مباراة ودية كرواتيا النمسا أولمبيا أبو ريشة
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