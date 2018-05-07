هيئة الإحصاء تعلن معلومات مهمة عن سوق العمل السعودي

دشنت الهيئة العامة للإحصاء، نتائج نشرة سوق العمل عن الربع الأول من عام 2018، والذي أوضح أن منطقة الرياض جاءت على رأس القائمة في عدد المشتغلين السعوديين، بينما جاءت الحدود الشمالية كأفضل منطقة في عدد المشتغلين.

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن نشرة سوق العمل هي أحد المنتجات الإحصائية المهمة التي تُعنى بإعطاء صورة شاملة عن سوق العمل في المملكة، وتسليط الضوء على المؤشرات والبيانات المتعلقة بها.

وتابع، أن مصادر النشرة هما، أولًا: بيانات تقديرية من المسوح الميدانية، وثانيًا: بيانات من السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة بسوق العمل.

وأظهر تقرير نشرة سوق العمل -الذي نشر اليوم- أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى 12.9% في الربع الأول من 2018، مقارنة بـ12.8% في الربع الأخير من 2017.

وأوضحت نتائج النشرة، أن أكثر من ثلث المشتغلين السعوديين الخاضعين للوائح وأنظمة الخدمة المدنية، يعملون في منطقة الرياض، وتبلغ نسبتهم 35.9% من إجمالي المشتغلين، يليهم المشتغلون في منطقة مكة بنسبة 15.8%، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل نسبة في عدد المشتغلين بنسبة 1.5%.

وأن 23.2% من المشتغلين السعوديين الخاضعين للوائح وأنظمة الخدمة المدنية، تقع أعمارهم بين 35 – 39 عامًا، بينما تبلغ نسبة الفئة العمرية 40 – 44 عامًا نسبة 21.2%.

كما أن نصف المشتغلين السعوديين الخاضعين للوائح وأنظمة الخدمة المدنية، يحملون الشهادة الجامعية بنسبة 50.4%، بينما بلغت نسبة الأميين أقل من واحد بالمئة بنسبة 0.8%، وأن 27.3% من المشتغلين يعملون في المهن الكتابية، و18.3% يعملون في الخدمات، و0.2% يعملون في الزراعة وتربية الحيوانات والطور والصيد.