تغيير خطوط شبكات المياه بمدينة الأقصر لتفادي تعرضها للكسر بشكل متكرر

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بالأقصر، عن وضع خطة لإحلال وتجديد، الخطوط القديمة والمتهالكة، بشارع خالد بن الوليد، وسط المدينة.





وقال اللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إن ذلك يأتي لتفادي تعرض الخطوط للكسر بشكل متكرر خلال الأيام الماضية واستبدالها بخطوط جديدة بلاستيكية.





وأوضح، أنه من المقرر تركيب خطين مياه بقطر ٥٠٠ م لكل واحد منها، حيث يخرج خط من محطة مياه الأقصر الشرقية بقطر ٥٠٠ م ليمر بمنطقة النوفوتيل وكورنيش النيل، مما سيؤدى لتحمل زيادة الضغوط وتحسين ضخ المياه لمناطق الكرنك والزناقطة وتوابعهم.





وأضاف يحيى، أن خط المياه الآخر يخرج من المحطة الغربية مرورًا بمنطقة صلاح الدين وشارع المحطة، مما سيؤدى لتحسين ضخ المياه في مناطق شرق السكة والسواقى والبياضية وبذلك يصبح الإجمالى ١٠٠٠ م.