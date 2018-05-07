وصفات طبيعية للتخلص من الطفح الجلدي في منطقة الإبط
الخميس 05/يوليه/2018 - 11:34 ص
إليكم وصفات طبيعية للتخلص من الطفح الجلدي، في منطقة الإبط وخاصة بعد إزالة الشعر، ومنها ما يلي:-
1. أكياس الشاي:
بعد الانتهاء من استخدام أكياس الشاي استخدميها ككمادات لمنطقة أسفل الإبط، حيث يحتوي الشاي الأحمر على "حمض التانيك" وهي مادة تعمل على تهدئة الجلد وترطيبه.
2. زيت شجر الشاي:
زيت شجرة الشاي له فوائد متنوعة لبشرتك، حيث يعمل على تطهير الجلد وترطيبه، استخدميه للتخلص من آثار الطفح الجلدي بعد حلاقة الإبط لتطهيره والتخلص من آثار الطفح الجلدي، ولكن خففيه بالماء وضعي نقطتين على ملعقة كبيرة من الماء.
3. زيت جوز الهند:
لـزيت جوز الهند فوائده للبشرة حيث يحتوي على "حمض اللوريك" المعروف بخواصه المطهرة، لذلك فإذا تعرضت منطقة الإبط لحالة من الطفح الجلدي بعد حلاقتها، فادهنيها بهذا الزيت لعلاجها سريعًا.
4. الخيار والزبادي:
لقناع الخيار مع الزبادي فوائد للبشرة، ولكنه لا يساعد فقط على عمليات التفتيح والتجميل ولكن له أيضًا فوائده العلاجية للطفح الجلدي، فالخيار يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين "سي" ويساعد على الترطيب. ويعمل الزبادي كمقشر لطيف للبشرة، لاحتوائه على "حمض اللاكتيك"، لذلك فقناع الخيار والزبادي يعمل على تلطيف منطقة الطفح الجلدي وتقشيرها بلطف مما يؤدي إلى التخلص منه علاماته سريعًا.
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