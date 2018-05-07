تحتل سويسرا المركز السادس في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، لكن أسطورة التنس روجر فيدرر قال إن منتخب بلاده "الكسول" استحق الخروج من كأس العالم بعد الخسارة 0-1 من السويد في دور الـ16.



وكان من المتوقع تفوز سويسرا بقيادة مدربها فلاديمير بيتكوفيتش على السويد المصنفة 24، لكن غياب التماسك في الملعب أحبط فيدرر وثمانية ملايين سويسري تقريباً بعد صفارة النهاية.



وقال فيدرر، الذي جلب الكثير من السعادة لسويسرا من خلال حصوله على 20 لقباً للبطولات الأربع الكبرى خلال 15 عاماً، للصحافيين خلال بطولة ويمبلدون: "كنت محبطاً أمس، توقعت المزيد من هذا الفريق".



وأضاف: "في أدوار خروج المغلوب يجب أن يعطي 11 لاعباً أقصى ما بوسعهم وليس 3 أو 8 لاعبين، أشعر بانها فرصة مهدرة، لم نصنع محاولات كافية على المرمى ولذا كنا نستحق الخروج".



وبدا أن سويسرا تملك فريقاً قوياً بعد تعرضها لهزيمة واحدة فقط منذ بطولة أوروبا 2016، لكن خاب أملها في بلوغ دور الثمانية بكأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1954.



وتابع فيدرر (35 عاماً): "من المهم بذل أقصى جهد كل يوم وليس في يوم واحد أو في كأس العالم فقط أو في دور 16 فقط".