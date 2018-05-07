حكم عربي وحيد في الأدوار النهائية للمونديال و3 من أوروبا

أعلن الاتحاد الدولي، قائمة حكام إدارة المبايات الإقصائية في بطولة كأس العالم 2018، وذلك بداية من دور الثمانية.





وتواجد الحكم البحريني نواف عبد الله، في القائمة النهائية للحكام، الذين يستمرون في إدارة مباريات العرس العالمي.





وسيشارك في الأدوار الإقصائية المتبقية، 6 حكام من الاتحاد الأوروبي، و3 من أمريكا الجنوبية، ومثلهم من الكونكاكاف، وحكمان من الاتحاد الآسيوي، ومثلهما من الكاف، وحكم وحيد من نيوزيلندا.





وكشف الاتحاد الدولي عن حكام مباريات ربع نهائي كأس العالم، التي ستلعب يومي الجمعة والسبت القادمين.





ويقود الأرجنتيني نيستور بيتانا، المباراة الأولى في هذا الدور، والتي تجمع بين فرنسا وأوروجواي، وسيسانده كل من مواطنيه، هيرنان ميدانا، وخوان بيلاتي، واليريزا فاجاني وسوخاندان من إيران.





أما المباراة الثانية بين البرازيل وبلجيكا، سيقودها الصربي ميلوراد مازيتش، وسيسانده مواطناه ميلوفان ريزيتش، ودالي جوردوفيتش، إلى جانب ماروفو وروكويل من الولايات المتحدة.





وسيدير مباراة السويد وإنجلترا، الهولندي بيورن كويبيرس، وسيساعده مواطناه فان رويكيل وإروين زينسترا، علاوةً على أنتونيو ماثيو وباو سيبرين من إسبانيا.





أما المباراة الأخيرة بين كرواتيا وصاحبة الأرض روسيا، فسيقودها الحكم البرازيلي ساندرو ريكي، وسيساعده مواطناه دي كارفاليو وفان جاسي، وسيكازوي من زامبيا، ودوس سانتوس من أنجولا.



