غدًا.. لفيف من الوزراء يأدون صلاة الجمعة بمسجد محمد علي احتفالًا بمرور 1049 على تأسيس العاصمة‎

قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه سيؤدي صلاة الجمعة غدًا، في مسجد محمد على، بحضور لفيف من الوزراء، أبرزهم وزير التنمية المحلية والنقل والأوقاف والقوى العاملة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، داعيًا الجميع لأداء الصلاة في ذلك اليوم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، المُنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، وذلك بمناسبة العيد القومي لمحافظة، أنه سيتم تنظيم مؤتمر للشباب بعنوان "معًا من أجل مصر"، وسيتم افتتاحه يوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة عين شمس، ويستمر لمدة خمس أيام، وتضمن رحلات للشباب في جميع المناطق السياحية بالمحافظة.



