رخا أحمد: تعاون برلين مع القاهرة أمنيا يهم ألمانيا (فيديو)

أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري، إلى برلين، ذات أهمية كبرى مع وجود علاقات قوية بين مصر والمانيا في المجال الاقتصادي والمني، مشيرا إلى وجود تعاون فيما يخص 3 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية ومنتظر افتتاحها خلال وقت قريب.



