رخا أحمد: تعاون برلين مع القاهرة أمنيا يهم ألمانيا (فيديو)
الخميس 05/يوليه/2018 - 11:33 ص
ندى محمد
أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري، إلى برلين، ذات أهمية كبرى مع وجود علاقات قوية بين مصر والمانيا في المجال الاقتصادي والمني، مشيرا إلى وجود تعاون فيما يخص 3 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية ومنتظر افتتاحها خلال وقت قريب.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامحج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن هناك تبادل تجاري واستثمارات في مجالات مختلفة وتعاون في مجال التعليم والتدريب والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة التي تحظى باهتمام كبير من المانيا، وخاصة الشمس، متابعا أن التعاون في مجال الأمن كبير للغاية ويهم المانيا بعد تعرضها لعمليات إرهابية كثيرة مؤخرا بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية لإمكانية وجود بعض العناصر الارهابية بين المهاجرين بما يعرض أوروبا للخطر.