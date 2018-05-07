سلوفاكيا تقرر نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، إن دولة سلوفاكيا قد قررت نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.



وذكرت الصحيفة العبرية، أن سلوفاكيا؛ وهي إحدى دول الاتحاد الأوروبي، قررت نقل سفارتها إلى القدس، وفقًا لما التزم به رئيس البرلمان السلوفاكي، اندريه دانكو، أمام الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين، خلال لقاء عقد بمشاركة رئيس مجلس النواب التشيكي ميلان شتاخ، وسفيرا إسرائيلي في البلدين.



ووصف رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، الإعلان السلوفاكي بالإنجاز السياسي الضخم"، مشيرًا الى أن الوفد السلوفاكي موجود في "إسرائيل" منذ أقل من يومين، وقد فهم أعضاؤه بالفعل أهمية التمثيل السلوفاكي في القدس.

