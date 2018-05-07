"صحة الإسكندرية": الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ‎

أعلن الدكتور محمد ابو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بمعايير الجودة الحديثة بوحدات الرعاية الصحية الأولية للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل واللتى انعقدت بمركز تدريب سموحة.

حضر الدورة قيادات وزارة الصحة بإدارة الرعاية الصحية الأولية، و قيادات مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية، وقد تم اختيار وحدة طب اسرة محسن بالمندرة و مركز سيوف 1 بمنطقة شرق كتجربة استرشادية لبداية تنفيذ معايير الجودة الجديدة "pilot study"





ووجه "أبو سليمان" بمراجعة الخريطة الصحية بالاسكندرية لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصحية لمعرفة امكانيات ومتطلبات كل منشأة لتوفير خدمة متميزة لكل مواطن.



