أكد شقيق ووكيل أعمال مهاجم يوفنتوس الإيطالي، جونزالو هيجواين، الأرجنتيني نيكولاس هيجواين، أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الـ"بيانكونيري" وتشكيل ثنائي هجومي مع الـ"بيبيتا" سيكون "أمراً رائعاً".



واعتبر وكيل أعمال النجم الأرجنتيني في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن النجم البرتغالي سيشعر براحة كبيرة في حالة لعبه إلى جواره، وذلك تعليقاً على الأنباء المتداولة حول إمكانية انتقال لاعب ريال مدريد الإسباني لصفوف بطل إيطاليا.



وأكد: "لا نعلم شيئاً عن هذا الأمر بعد، هيغواين قضى بضعة أعوام مع ريال مدريد في وجود كريستيانو، ولم يقل لي شيئاً عما إذا تحدثا عن هذا الأمر أم لا، انضمام كريستيانو ليوفنتوس وتكوين ثنائي هجومي مع غونزالو سيكون أمراً رائعاً".



وأضاف: "لعبا سوياً في مباريات عديدة، ويعرفان بعضهما جيداً، ستكون ضربة قوية بالنسبة ليوفنتوس إذا نجح في حسم الصفقة، سيكون أمراً مبهراً".



وتأتي تصريحات وكيل المهاجم الأرجنتيني بعد ساعات من تداول عدة وسائل إعلام دولية أخباراً حول صفقة منتظرة بانتقال رونالدو لبطل إيطاليا مقابل 100 مليون يورو وبعقد يمتد لأربعة مواسم مقابل 30 مليون يورو سنوياً.



وبسؤاله حول إذا ما كان انضمام صاحب الكرة الذهبية (5 مرات) المحتمل للـ"بيانكونيري" يهدد استمرار شقيقه مع الفريق، أكد أن هيغواين يحترم عقده الساري مع النادي.