محافظ قنا: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستثمرين غير الجادين



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لمنطقة كلاحين قفط الصناعية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية التى تجرى بها رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستثمرين غير الجادين الذين لم يقوموا بعمل أي إنشاءات أو البدء في الإنتاج وتجاوزوا المدة القانونية المقررة لإقامة المشروعات.وأكد أن محافظة قنا تعمل على تشجيع الاستثمار الجاد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين الجادين تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صناعية تخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.