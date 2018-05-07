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مستوطنون يقتلعون مئات الأشجار جنوب بيت لحم

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:28 ص
مستوطنون يقتلعون مئات الأشجار جنوب بيت لحم
مستوطنون يهود
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وكالات
 

قام مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باقتلاع مئات أشجار العنب فى أراضى بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

 

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان فى الخضر أحمد صلاح - فى تصريح اليوم - بأن المستوطنين قاموا بتقطيع (350) شجرة عنب عمرها خمس سنوات تعود للمواطن اسلام على جابر، تقع فى منطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة "دانيال" الجاثمة على أراضى الخضر.

 

وأشار صلاح إلى أن منطقة الثغرة أقيم عليها ثانى أكبر مدرسة دينية يهودية، مؤكدا أنها تتعرض منذ فترة إلى تصعيد كبير من قبل قوات الاحتلال تهدف إلى سلب المزيد من الأراضى لأغراض استيطانية.

 

المزيد عن: مستوطنون يهود مئات الأشجار فلسطين جنوب بيت لحم اسرائيل
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