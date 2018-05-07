شاهد برومو فيلم Blindspotting (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Blindspotting البرومو الدعائي الخاص بالعمل تمهيدًا لانطلاق عرضه ابتداءً من يوم 26 يوليو الجاري في البرتغال.





وتدور قصة الفيلم حول محاولة كولين أن يجعل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الاختبار تجربة للحصول على فرصة بداية جديدة، هو وأقرب صديق له في الطفولة مايلز الذي يعمل في مجال الأثاث.





فيلم Blindspotting من بطولة ديفد ديجز، رافاييل كاسال، جانينا جافانكار، ياسمين سيفاس جونز، إيثان أمبرى وتيشا كامبل مارتن وهو من تأليف رافائيل كاسال وديفيد ديجز ومن إخراج كارلوس لوبيز استرادا.