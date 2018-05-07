وفاة مصري متأثرًا بجروحه بعد احتراق زوجته وطفليه في سيارة بالكويت

أفادت السلطات الكويتية، بوفاة المواطن المصري الذي توفيت زوجته وطفلاه أمامه عينيه في حادث مروري أدى إلى احتراق سيارته.

وذكرت مصادر كويتية، أن الرجل البائس لقي حتفه في المستشفى يوم الأربعاء متأثرا بالحروق التي أصيب بها خلال الحريق.

وأوضحت المصادر، أن أسامة طه، أصيب بحروق شديدة غطت كل جسده، وتسرب الدخان الشديد إلى رئتيه، نتيجة الحادث وتسبب ذلك بوفاته.

وكان الأب المصري الذي استقدم أسرته بتأشيرة زيارة، في جولة معهم بالسيارة، عندما صدمتها سيارة مواطن كويتي من الخلف في منطقة قرطبة بالكويت. وتسبب ذلك باصطدام سيارة المصري بعمود إنارة أمامها، واشتعال النيران فيها ومصرع من بداخلها حرقا ما عدا الأب.