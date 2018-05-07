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الليلة.. سهرة فنية متنوعة مع رشا نبيل في "مصر النهاردة"

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:18 ص
الليلة.. سهرة فنية متنوعة مع رشا نبيل في مصر النهاردة
رشا نبيل
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الفجر الفني
 
تقدم الإعلامية رشا نبيل سهرة فنية متنوعة في حلقة اليوم الخميس، من برنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولى، في تمام العاشرة مساءً.

وتستضيف الحلقة الفنان طارق عبد العزيز للحديث عن كواليس مشاركته في مسلسل "رحيم"، كما تستضيف أيضًا الفنانة سماء إبراهيم بعد تألقها في مسلسل "طايع"، ومأذون المشاهير أحمد عبد الحكيم، حيث يكشف خلال اللقاء كواليس زيجات أهل الفن والسياسة.

برنامج "مصر النهاردة" يذاع يوميًا من السبت إلى الخميس في تمام العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية رشا نبيل من الثلاثاء إلى الخميس، بينما يقدمه الإعلامي خيري رمضان من السبت إلى الإثنين.
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