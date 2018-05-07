ما حكم صلاة المرأة بالمكياج؟

أوضح فضيلة المفتي الأسبق الشيخ عطية صقر- رحمه الله- حكم صلاة المرأة بالمكياج، وذلك ردا علي سؤال في موسوعة الفتاوى الفقهية يقول: "إن من زينة المرأة ما تستعمله من أصباغ ودهون وعطور، فهل يجوز لها أن تصلى بها؟":



وأجاب صقر، نعم، يجوز ما دامت صلاتها فى بيتها أو في مكان ليس فيه رجال أجانب. بشرط أن يكون "المكياج" بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلابد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل.

