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الدوما يدعو لندن إلى إشراك خبراء روس في التحقيق بحادث التسمم الجديد بأمسبوري

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:15 ص
الدوما يدعو لندن إلى إشراك خبراء روس في التحقيق بحادث التسمم الجديد بأمسبوري
مجلس الدوما الروسي
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أسماء العزب
 

دعا مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، لندن إلى إشراك خبراء روس في التحقيق بحادث التسمم الجديد في أمسبوري، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

 

قالت تقارير إن رجلا وامرأة يُخشى تعرضهما لمادة مجهولة، حالتهما خطرة في أمسبوري القريبة من موقع تسمم عميل سابق للمخابرات الروسية، ما دفع الشرطة البريطانية لإعلان وقوع حادث كبير.

 

المزيد عن: مجلس الدوما الروسي روسيا خبراء روس حادث التسمم الجديد أمسبوري
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