جابر القرموطي يعاود تقديم برنامجه عبر شاشة "النهار".. الليلة

يستأنف الإعلامي جابر القرموطي، تقديم حلقات برنامج "مانشيت القرموطي" على شاشة قناة "النهار"، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، بعد غياب أكثر من شهر ونصف لحصول البرنامج على إجازة خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر.

ويعود البرنامج للبث في موعده الطبيعي من الخميس إلى الأحد في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، ولمدة ساعتين على الهواء.