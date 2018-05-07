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يلدريم عن انخفاض في نسبة أصوات العدالة والتنمية: رسالة لنا من الشعب

الخميس 05/يوليه/2018 - 09:45 ص
يلدريم عن انخفاض في نسبة أصوات العدالة والتنمية: رسالة لنا من الشعب
يلدريم
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أسماء العزب
 

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن هناك انخفاض في نسبة أصوات العدالة والتنمية مقارنة مع انتخابات 1 نوفمبر 2015، وهذا الانخفاض يعد بمثابة رسالة لنا من الشعب، ونحن تلقينا هذه الرسالة.

 

وأضاف يلدريم، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن في المرحلة الجديدة سيزداد أهمية البرلمان وسيكون له دورًا فاعلا في التشريع والرقابة.

 

وتابع: "تحالف الأمة (تحالف المعارضة) اتفق حول نقطة واحدة وهي الحيلولة دون فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية".

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