مسؤول أمريكي: قرار ترامب بعقد لقاء مع بوتين إما شجاعة أو تهور

صرح كبير منسقي سياسة العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية سابقا وخبير المجلس الأطلسي بواشنطن حاليا، دانيال فريد، بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص عقد لقاء كامل الحجم، يعتبر إما شجاعة أو تهورا، وذلك بسبب الوضع القائم في مجال السياسة الداخلية.

وقال فريد لـ "سبوتنيك": "من وجهة نظر العوامل الذاتية فإن الرئيس فلاديمير بوتين على اطلاع جيد وهو على دراية بالتفاصيل بالإضافة إلى أنه سريع المناورة وممتاز في تأكيد موقفه بأدلة دامغة اعتمادا على تقييمه الذاتي لوجهة نظر من يحاوره. ولذلك يعتبر موقفه جيدا. أما ترامب، فهو وضع نفسه في موقف معقد. إلا أنه قد لا تكون الفرص تعادل الصفر."

وفي هذا الصدد، أشار الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أنه واثق من أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مجالات تتداخل فيها مصالحهما.

وقال في هذا السياق: "لنأخذ على سبيل المثال مكافحة الإرهاب. أما فيما يتعلق بسوريا، فإنني لست متأكدا أن مصالح دولتينا تتداخل. بسبب أن روسيا لا تتصرف بنفس الطريقة. إلا أنها ترغب من الناحية النظرية في أن تكون سوريا دولة أكثر استقرارا، وإننا نرغب في الأمر ذاته".

يذكر أنه من المخطط أن يعقد لقاء القمة الروسية الأمريكية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، يوم 16 تموز/يوليو الحالي. وأفاد الكرملين في وقت سابق أن الزعيمين يرغبان في مناقشة الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الملحة للسياسة الدولية.