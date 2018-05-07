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حقيقة إصابة حسين الجسمي بالشلل

الخميس 05/يوليه/2018 - 09:51 ص
حقيقة إصابة حسين الجسمي بالشلل
حسين الجسمي
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الفجر الفني
 

تعرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لأزمة صحية أدت إلى دخوله المستشفى، وانتشرت شائعات تفيد باصابته بحالة شلل.

واضطر شقيقه صالح الجسمي، إلى نفي الخبر عبر مقطع فيديو نشره عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن شقيقه بصحة جيدة وأنه تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، ولكنه خرج سالماً بعد خضوعه للفحوصات والعلاجات اللازمة.

وأضاف أن سيدة تتواجد حاليا في روسيا نشرت تلك الشائعات، لكنه لم يكشف عن هويتها، وووجه لها رسالة قائلا قائلاً: "شلل لما يصيبك من ساسك لراسك".

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