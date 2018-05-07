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نصائح مهمة لنوم المولود.. اتبعيها

الخميس 05/يوليه/2018 - 09:53 ص
نصائح مهمة لنوم المولود.. اتبعيها
طفل نائم
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نقدم لكل أم حديثة الولادة، مجموعة من النصائح التي تساعدها عند نوم المولود، وهي:-

1. رائحة اللافندر تساعد على الاسترخاء، سواء للصغار، أو الكبار، فلماذا لا تستغلي ذلك؟ كل ما عليك فعله هو تعطير الغرفة برائحة اللافندر، أو استخدام الشامبو برائحة اللافندر لطفلك أثناء الاستحمام قبل النوم.

2. لا تدعي خوفك من إصابة صغيرك بالبرد تسيطر على تفكيرك، فتقومين بإلباسه عدداً كبيراً من الملابس، فهذا يعكر صفو نومه، وعليك تخفيض درجة الحرارة في الغرفة بين 18 و22 درجة مئوية، وذلك ليستسلم للنوم، وتفادي الموت المفاجئ.

3. إذا كان صغيرك يصحو في الليل ليرضع، ثم يرفض النوم، فهذا بالتأكيد سيؤثر عليك، فلن تنامي، وستقابلين يوماً مليئاً بالتعب نتيجة قلة النوم، لذا قبل أن تخلدي إلى سريرك، حاولي إرضاعه وهو نائم، واعلمي أن الرضع قادرون على فعل ذلك.

4. إذا كان  دائم البكاء أثناء الليل، فحاولي رفع مخدته قليلاً، فقد يكون يعاني من ارتجاع "صامت" يؤثر عليه ويعيق نومه ويشعره بعدم الراحة، وهكذا ستنعمين بليلة هادئة.

5. ولا تنسي عزيزتي ضرورة تنظيم نوم صغيرك في سن صغيرة، فتحددين موعداً للنوم، وروتيناً معيناً كالاستحمام قبل النوم، وحاولي إغلاق ستائر غرفتك وإطفاء الإنارة في إشارة إلى أن وقت النوم قد حان، وخلال النهار قومي باللعب معه، واجعلي الستائر مفتوحة، وأيقظيه صباحاً مبكراً كي ينام مبكراً.
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