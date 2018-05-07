على الطريقة اللبنانية.. جربي تحضير التبولة

المقادير

- البقدونس : 500 gr (مفروم ناعم)

- طماطم : 400 gr (مفرومة ناعمة)

- البصل الأخضر : 600 gr (مفروم ناعم)

- برغل اسمر ناعم : 150 غراماً

- خس : 100 gr

- مسحوق القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 80 ml (الطازج)

- زيت الزيتون : 120 gr (اللبناني)

- ملح : ملعقة كبيرة (حسب الرغبة)

- الليمون : 100 gr (شرائح للتزيين)

- النعناع : 100 gr (مفروم)





طريقة التحضير

1. نغسل البقدونس المفروم ثم نصفيه ونضعه في وعاء المزج.





2. نمزج البصل المفروم مع النعناع المفروم ومسحوق القرفة ومن ثم نضيف البقدونس.





3. نضيف الطماطم المفرومة والبرغل والملح إلى البقدونس.





4. نضيف زيت الزيتون وعصير الليمون ثم نمزجهما معاً.



