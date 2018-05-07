"أمهات مصر": أولياء الأمور غاضبون من زيادة رسوم "الباص"

أعلنت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، غضب واستياء أولياء الأمور من زيادة رسوم "الباص" في المدارس الخاصة إلى الضعف، واصفة ذلك باستغلال أولياء الأمور، والزيادة مرتفعه جدا.





وعبر عدد كبير من أولياء الأمور، عن غصبهم الشديد على صفحة اتحاد أمهات مصر، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة في "الفيسبوك" بسبب الزيادة غير المبررة في رسوم "الباص" بالمدارس الخاصة، مؤكدين أن عددا كبيرا منهم لديه ثلاثة وأربعة طلاب في المدرسة الواحدة، وهو ما يمثل عبئًا ماديًا كبيرًا عليهم، ولا يستطيعوا الاستمرار في تحمله، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل لوقف استغلال المدارس الخاصة لأولياء الأمور.





وقال أحد أولياء الأمور: "بدفع 4 آلاف ونصف لكل طفل عندي، رغم إني جنب المدرسى على بعد حوالي 600 متر، ولما ادفع 9000 للبنتين واحنا على بعد 600 متر من المدرسة، كتير، ودفعت لأني مضطر".





وأضافت ولية أمر أخرى: "أنا ساكنة في الشيخ زايد وابني مدرسته في أكتوبر، السنة اللي فاتت كان الباص بـ٤٥٠٠، والسنة دي بقى بـ٨٠٠٠ يعني تعتبر الضعف، والله حرام ودة بالنسبه لواحد بس من أولادى، أنا عندى ثلاث أولاد في مراحل مختلفة، حسبنا الله ونعم الوكيل".





واستكمل ولي أمر آخر: "احنا باص مدرستنا كان ٥٠٠٠ السنة اللي قبل اللي فاتت، وزاد السنة اللي فاتت ٨٥٠٠ والسنة دي بلغونا ١١٥٠٠".





وتابع آخر: "يجب أن يصدر بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك المركزي لإيجاد آلية لدفع المصروفات عن طريق البنك، يجب أن لا نترك فريسة في أيدي هؤلاء التجار بإسم التعليم، للأسف هو ما سوف يحدث، أنا عندي 3 أولاد وسوف أدفع 30000 جنيه للباص فقط، فقد قررت مقاطعة الباصات وتحمل توصيل أولادي بنفسي، هل من المعقول أن يزيد السولار 2 أو 3 جنيهات مقابل 3000 لكل طالب؟، هل الإخوة الأفاضل في إدارة التعليم الخاص على دراية؟.. نعم هم على دراية، حسبنا الله ونعم الوكيل".





وأوضحت عبير أحمد، أن أولياء الأمور اشتكوا أيضا من زيادة المصروفات الدراسية بشكل كبير هذا العام، مطالبين الوزارة بالتدخل ووقف جشع واستغلال أصحاب المدارس الخاصة والدولية، وكذلك ضرورة إجبار المدارس علي دفع الرسوم عن طريق البنك وتشديد الرقابة عليهم.



