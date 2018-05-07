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باسم: كنت الأحق بقيادة المنتخب في أمم إفريقيا

الخميس 05/يوليه/2018 - 09:44 ص
باسم: كنت الأحق بقيادة المنتخب في أمم إفريقيا
باسم مرسي
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أحمد عبد الحفيظ
 
كشف باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك المعار إلى لاريسا اليوناني عن أنه يتجمل جزءًا من تراجع مستواه في السنوات الأخيرة.

وقال باسم مرسي لبرنامج "وي مع شوبير": "أخطأت في بعض الأشياء ولم أجد من يقف بجانبي بدليل أنني أحرزت 6 أهداف قبل أمم إفريقيا 2017 ولم أنضم لمنتخب مصر بل ولم أجد من يرشحني له رغم أحقيتي".

وأضاف باسم: "الإعلام هاجمني دون مبرر ولن أن أظهر في اليونان بتسريحة شعر جديدة.. انتهت تسريحات الشعر مبقاش فيه شعر أصلًا".

وتابع باسم مرسي: "محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فتح الباب أمام المصريين للاحتراف الخارجي وجعل العالم ينظر إلينا بشكل مختلف فهو خير سفير للكرة المصرية".

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