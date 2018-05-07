باسم: كنت الأحق بقيادة المنتخب في أمم إفريقيا

كشف باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك المعار إلى لاريسا اليوناني عن أنه يتجمل جزءًا من تراجع مستواه في السنوات الأخيرة.





وقال باسم مرسي لبرنامج "وي مع شوبير": "أخطأت في بعض الأشياء ولم أجد من يقف بجانبي بدليل أنني أحرزت 6 أهداف قبل أمم إفريقيا 2017 ولم أنضم لمنتخب مصر بل ولم أجد من يرشحني له رغم أحقيتي".





وأضاف باسم: "الإعلام هاجمني دون مبرر ولن أن أظهر في اليونان بتسريحة شعر جديدة.. انتهت تسريحات الشعر مبقاش فيه شعر أصلًا".





وتابع باسم مرسي: "محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فتح الباب أمام المصريين للاحتراف الخارجي وجعل العالم ينظر إلينا بشكل مختلف فهو خير سفير للكرة المصرية".



