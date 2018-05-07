باسم: كوبر ظلمني.. غلطت ولم أجد من يقف بجانبي
الخميس 05/يوليه/2018 - 09:42 ص
أحمد عبد الحفيظ
اعترف باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك المعار إلى لاريسا اليوناني أنه يتجمل جزءًا من تراجع مستواه في السنوات الأخيرة.
وقال باسم مرسي لبرنامج "وي مع شوبير": "أخطأت في بعض
الأشياء ولم أجد من يقف بجانبي بدليل أنني أحرزت 6 أهداف قبل أمم إفريقيا 2017 ولم
أنضم لمنتخب مصر بل ولم أجد من يرشحني له رغم أحقيتي".
وأضاف باسم: "الإعلام هاجمني دون مبرر ولن أن أظهر في اليونان بتسريحة
شعر جديدة.. انتهت تسريحات الشعر مبقاش فيه شعر أصلًا".
وتابع باسم مرسي: "محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فتح الباب أمام
المصريين للاحتراف الخارجي وجعل العالم ينظر إلينا بشكل مختلف فهو خير سفير للكرة
المصرية".
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