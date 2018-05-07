"الصحة": مصرع مواطن وإصابة 4 إثر حادث بـ"صحراوي الإسكندرية"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 90 إتجاه القاهرة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث، نقلت حالة الوفاة، والمصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.



