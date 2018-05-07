ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خير الدين مضوي يرشح البرازيل للتتويج بكأس العالم

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:45 ص
خير الدين مضوي يرشح البرازيل للتتويج بكأس العالم
طباعة
أحمد عبدالحفيظ
 



قال الجزائري خير الدين مضوي، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إن التحضير البدني للمنتخبات في بطولة كأس العالم كان أهم ما يميز الفرق في المونديال الروسي على عكس المونديال الماضي في البرازيل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الأداء البدني انعكس بشكل كبير على الأداء الفني، غالبية أهداف كأس العالم في النسخة الحالية من الكرات الثابتة".

وأكمل: "أعتقد أن لقب كأس العالم هذه المرة لن يخرج بين البرازيل وكرواتيا وإن كنت أرى أن البرازيل الأقرب".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 8:50:08 AM