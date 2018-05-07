خير الدين مضوي يرشح البرازيل للتتويج بكأس العالم













قال الجزائري خير الدين مضوي، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إن التحضير البدني للمنتخبات في بطولة كأس العالم كان أهم ما يميز الفرق في المونديال الروسي على عكس المونديال الماضي في البرازيل.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الأداء البدني انعكس بشكل كبير على الأداء الفني، غالبية أهداف كأس العالم في النسخة الحالية من الكرات الثابتة".





وأكمل: "أعتقد أن لقب كأس العالم هذه المرة لن يخرج بين البرازيل وكرواتيا وإن كنت أرى أن البرازيل الأقرب".



