خير الدين مضوي: كوبر لا يناسب المنتخب الجزائري





قال الجزائري خير الدين مضوي، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إن مسيرة المنتخب الوطني المصري كان لها وجهين، الأول كان العودة لكأس الأمم والمونديال الروسي، والوجه الأخر كان سوء التحضير لكأس العالم والظهور بشكل متواضع.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "شاهدنا خيبة أمل من المنتخب المصري في كأس العالم، رغم الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الأولى بالمونديال أمام أوروجواي".





وأكمل: "شاهدنا عدم سيطرة على أجواء المعسكر الوطني في روسيا، بجانب وجود بعض المجاملات في اختيارات قائمة الفريق المصري".





وعن تدريب كوبر لمنتخب الجزائر، قال: "لا أفضل هذا الأمر، المنتخبات العربية دائما تحتاج مدرب شاب وطموح ويواكب الكرة الحديثة ولديه دراية بالكرة الإفريقية".