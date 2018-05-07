مدرب الإسماعيلي: الحضري أسطورة.. وتجهيز بديل عواد كان أول طلباتي





قال خير الدين مضوي، المدير الفني للإسماعيلي، إن أول مطالبه داخل قلعة الدراويش، كانت التعاقد مع حارس مرمى قوي، لتعويض رحيل الحارس محمد عواد، الذي انتقل إلى الدوري السعودي.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الحضري كان أخر خيار بالنسبة لنا بعد المستوى المذهل الذي قدمه أمام المنتخب السعودي في كأس العالم".





وأكمل: "الحضري بالنسبة لي أسطورة كبيرة، وأتمنى أن يكون إضافة قوية في الموسم المقبل".



