بكين تتهم واشنطن بممارسة "الإرهاب النفسي"

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، اليوم إن تهديد واشنطن بفرض رسوم متزايدة على بلاده، ليس إلا "إرهاب نفسي" لا يتفق مع نزعات العصر الحديث.

وأشار المتحدث الصيني، إلى أن واشنطن باشرت مؤخرا بالتهديد مجددا بفرض رسوم على البضائع الصينية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار. ووجهت الولايات المتحدة تهديدات مماثلة للدول الأخرى والشركاء التجاريين الإقليميين.

وقال قاو فنغ، فى مؤتمر صحفي، إن هذا الرعب النفسي الواسع في التجارة بمساعدة عصا الضرائب الجمركية لا يتفق مع اتجاهات العصر الحديث.

وشدد على أن الصين "لن تحني رأسها أمام التهديد والابتزاز، وستبقى على موقفها الثابت فيما يتعلق بحماية التجارة الحرة والآلية الدولية للتجارة العالمية".

وشدد المتحدث على أن" الصين، ستتعاون مع كل أطراف المجتمع الدولي من أجل التصدي لإجراءات الحماية الجمركية". ووصف هذا الإجراءات، بالبالية والمتخلفة وغير الفعالة. وقال، "إن الصين ستتصدى لسياسة الإجراءات الانفرادية، وستبذل كل الجهود الممكنة لحماية استقرار وثبات البيئة التجارية الدولية".