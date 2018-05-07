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مدرب الإسماعيلي عن رحيل النجوم: لن نبكي على الأطلال

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:33 ص
مدرب الإسماعيلي عن رحيل النجوم: لن نبكي على الأطلال
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أحمد عبدالحفيظ
 

قال الجزائري خير الدين مضوي، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، إنه سعيد للغاية بالتواجد في مدينة الإسماعيلية، لافتا إلى أن مهمته مع الدراويش تحدي كبير، كونه أول مدرب جزائري يتولى تدريب فريق مصري.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "سأقدم كل ما في وسعي لعودة فريق الإسماعيلي إلى منصات التتويج، الذي قدم مستوى استثنائي في الدوري الموسم الماضي".

وأكمل: "ثقتي كبيرة في لاعبي الإسماعيلي ومجلس الإدارة، على تحقيق طموحات الجماهير في الفترة المقبلة".

وأردف: "اجتماعي الأول مع اللاعبين حرصت فيه على التأكيد بتوضيح الأهداف الأساسية للفريق في الفترة المقبلة، والحديث كان عبارة عن جلسة تحفيزية".

وعن رحيل نجوم الفريق في الإنتقالات الصيفية، قال: "لن نبكي على الأطلال وسنحاول تعويض رحيل اللاعبين ببعض الناشئين والصفقات الجديدة، حتى يستعيد الفريق مستواه".
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