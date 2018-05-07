حسن عطية: 14 عرضا جامعيا ومستقلا في "القومي للمسرح"

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحادية عشرة دورة "الكاتب محمود دياب" التي تقام في الفترة من 19 يوليو: 2 أغسطس 2018، عن اختيار 14 عرضا مسرحيا للفرق المستقلة والجامعات والبنوك.





وقال الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان، إن العروض هي "البؤساء" بكلية التجارة جامعة عين شمس من إخراج محمد عبدالله، "رحيم" بكلية البنات جامعة عين شمس تاليف أحمد صبحي ومن إخراج باسل ممدوح، "سر العودة" فرقة الجامعة البريطانية من تأليف محمود جمال وإخراج وليد طلعت، "سبارتاكوس" كلية الأداب جامعة عين شمس من إخراج محمود يحيى، "فرقة هاملت المسرحية" كلية الحقوق جامعة المنصورة من تأليف محمد حامد وإخراج ممدوح عادل، "كاليجولا" لفرقة أليكس سين من إخراج أحمد عزت، "الحبل الأحمر" لفرقة زوايا للفنون والتنمية من تأليف علي عثمان وإخراج مي عبدالرازق، "مهاجر برسبان" نقابة المهن التمثيلية من إخراج محمد عبدالمولي، عرض "+22" لفرقة روانا الهوسابير من إخراج محمد جبر، "سجن اختياري" كلية الهندسة جامعة القاهرة من تأليف وإخراج محمود جمال، "العش" لفرقة مسرح الألسن من إخراج إبراهيم أحمد، عرض "سرد أحداث موت معلن" فرقة عين ومن إخراج محمد عز الدين، "الرجل الذي والمرأة التي" فرقة بداية من تأليف سامح عثمان وإخراج سامح الحضري، "الإلياذة" فرقة مسرح بنك مصر من إعداد وإخراج محمد حزين.