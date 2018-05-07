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كريستال بالاس يجدد التعاقد مع هينيسي وسبيروني

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:23 ص
كريستال بالاس يجدد التعاقد مع هينيسي وسبيروني
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وكالات
 
أعلن نادي كريستال بالاس، أن الحارسين وين هينيسي وجوليان سبيروني، وقعا عقدين جديدين مع الفريق الإنجليزي.

وانضم هينيسي حارس مرمى ويلز إلى بالاس في 2014، ووقع على عقد لمدة 3 مواسم، ليستمر حتى 2021.

وحافظ الحارس، البالغ عمره 31 عاما، الذي شارك في التشكيلة الأساسية في 27 من 38 مباراة في الدوري الممتاز في الموسم الماضي، على شباكه نظيفة في 28 من 106 مباريات مع الفريق بجميع المسابقات.

ويلعب سبيروني، البالغ عمره 39 عاما، والذي وقع على عقد لمدة موسم واحد مع بالاس، منذ أكثر من عقد من الزمن.

وانضم سبيروني في 2004 قادما من دندي الاسكتلندي، ولعب أكثر من 400 مباراة مع بالاس.
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