ماجدة عبدالعليم تنتهي من إعداد كتاب "القومي للمسرح فن صناعة البهجة"

انتهت ماجدة عبدالعليم، منسق عام المهرجان القومي للمسرح المصري، من إعداد كتاب "المهرجان القومى للمسرح فن صناعة البهجة المسرحية"، والذي سيكون ضمن إصدارات المهرجان القومي للمسرح في دورته الحادية عشرة يوليو 2018 دورة الكاتب محمود دياب، والتي تنطلق فعالياتها في 19 يوليو الجاري، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، برئاسة الدكتور حسن عطية.





والكتاب التذكاري الأول للمهرجان القومى، يتضمن توثيق شامل ودقيق لدورات المهرجان القومي العشر السابقة بحيث يسهل علي مؤرخي الحركة المسرحية والمهتمين الإلمام بكل التفاصيل لكل الدورات سواء العروض المشاركة أو لجان التحكيم أو لجان المشاهدة والندوات والجوائز واللائحة وإصدارات كل دورة من الكتب والفعاليات المختلفة الرسمية والهامشية التي تحدث علي مدار كل دورة.





وأكدت منسقة المهرجان على أن أهمية الكتاب تكمن في كونه يعمل على تقييم مسار الحركة المسرحية، من خلال المهرجان وموقعه من الحركة المسرحية الثقافية خاصة بعد مرور عشر دورات كاملة شهد المهرجان خلالها تطورات عديدة على مستوى الشكل والتنظيم واعضاء اللجان وهم نخبة من رواد وشباب النقاد والفنانين القائمين على الحركة المسرحية في مصر والعالم العربي.