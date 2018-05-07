حلقة نقاشية عن "سينما الضفة الجنوبية" بـ"المتوسطية"

يقام على هامش فعاليات الدورة الأولى من منارات مهرجان السينما المتوسطية بتونس، التى تنطلق فى الفترة من 9 إلى 15 يوليو الجاري، حلقة نقاش حول "حركية سينما الضفة الجنوبية للمتوسط"، يتحاور خلالها كل من الناقد الفرنسي مندوب عام أسبوع النقاد ورئيس صندوق دعم سينما العالم شارل تيسون، مع المخرج والمنتج نبيل عيوش، والسيناريست الفرنسي جاك فياسكي.





يذكر أن فعاليات الدورة الأولى من منارات مهرجان السينما المتوسطية بتونس، الذي ينظمه المركز الوطني للسينما والصورة، المعهد الفرنسي بتونس، والمركز الوطني للسينما الفرنسي و برعاية بنك تونس العربي الدولي، في الفترة من 9 إلى 15 يوليوالجاري،بمشاركة 52 فيلما من 12 دولة حول العالم.