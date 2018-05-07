لأول مرة.. أسماء أبو اليزيد وجها لوجه أمام أحمد فهمي في "الكويسين"
الخميس 05/يوليه/2018 - 08:02 ص
الفجر الفني
تخوض الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد تجربتها الأولى فى السينما من خلال فيلم "الكويسين" مع النجم أحمد فهمى والنجم حسين فهمى والمرشح للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث صورت أسماء عدد من مشاهدها فى أحداث العمل وتستكمل ما تبقى لها من مشاهد هذه الأيام عقب فترة توقف بسبب شهر رمضان وانشغالها بتصوير دورها بمسلسل "ليالى أوجينى" وإجازة عيد الفطر.
وجاء استعانة صناع الفيلم بأسماء أبو اليزيد بعد تميزها فى الدراما التليفزيونية وتحديدًا فى العام ونصف الأخير قدمت فيهم أدوارًا لفتت من خلالها الأنظار فى مسلسلات "هذا المساء" العام الماضى، و"أنا شهيرة.. أنا الخائن" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وأخيرًا "ليالى أوجينى" الذى تم عرضه مؤخرًا فى شهر رمضان هذا العام.
يذكر أن فيلم "الكويسين" تم الانتهاء من تصوير 4 أسابيع فى أحداثه، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء وعدد آخر من الفنانين من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، لمالكها تامر مرسى، ومديرها أحمد بدوى، وإخراج أحمد الجندى.