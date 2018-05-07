3 أبطال يتصدرون فيلم "122" والباقي ضيوف شرف

يعرض فيلم 122 فى موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، حيث بدأ صناعه فى الترويج للعمل من خلال مواقع السوشيال ميديا بنشر صور من الكواليس وعمل مسابقة للجمهور من أجل معرفة معنى اسم الفيلم مع وضع جائزة للفائز بعد السحب مع المشاركين.

وتعتمد أحداث الفيلم على وجود 3 أبطال رئيسين يدور حولهم الموضوع ومستمرون طوال الأحداث وهم طارق لطفى، أمينة خلي وأحمد داوود مع ظهر عدد آخر من الفنانين كضيوف شرف خلال الأحداث وهم أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، محمد لطفى، جيهان خليل، محمود حجازى، أسماء جلال وهؤلاء يظهرون تباعًا حسب مجرى الأحداث التى تعتمد على الغموض والتشويق.





فيلم "122" اخراج ياسر الياسرى وتأليف صلاح الجهيني وتدور خلال ليلة دموية في أكثر مكان من المفترض أن نشعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منها، وتم الانتهاء من تصوير الفيلم فى شهر مارس الماضى وطوال الفترة الماضية عمل صناعه على تجهيز عرضه.