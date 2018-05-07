عمار حمدي في حواره لـ"الفجر": مفاوضات الأهلي كلام.. وتريزيجيه أفضل من صلاح

- أمتلك عرضًا رسميًا من الأهلي ولكن!!

- أرفض الانضمام لصفوف بيراميدز مهما كانت الإغراءات.

- الاحتراف الخارجي أهم ما يشغلني وفرصتي ضعيفة في الأهلي.

- تريزيجيه أفضل من صلاح ولكن مهدور حقه.

- كوبر صنع إنجازا ولكن أفاق الشعب على كابوس.

- أتمنى وجود مدير فني أجنبي للمنتخب منعًا للتعامل بالحب والكره.

يعتبر عمار حمدي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر القاهري، واحدًا من أبرز المواهب التي ظهرت على الساحة الكروية، خلال الموسم الماضي.

ويعد اللاعب، هو حديث الساعة في الكرة المصرية خلال الوقت الحالي، بعد تهافت عدد من الأندية أبرزها الأهلي وبيراميدز سبورت وجينت البلجيكي، للحصول على خدماته الموسم المقبل.

وتحدث عمار حمدي لـ" الفجر الرياضي" عن أهم ما يخطط له في المستقبل وإمكانية رحيله للأهلي، من خلال الحوار الآتي:-

* متى بدأت مفاوضات الأهلي للتعاقد معك؟

- المفاوضات بدأت مؤخرًا حينما أخبرني كابتن عمرو عبدالحق مدير النادي، أنه تلقى اتصالات من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للحصول على خدماتي الموسم المقبل.

* ومن تحدث معك من مسؤولي الأهلي؟

- حتى هذه اللحظة لم أتلق أي اتصال من عضو أو مسئول داخل القلعة الحمراء، لنقل رغبتهم في التعاقد معي ولكن علمت بوجود فاكسًا رسميًا لإدارة النصر، وهناك ترحيب كبير لاتمام الصفقة لكن حتى الآن مجرد كلام.

* وماذا عن مفاوضات الأهرام؟

-علمت أن هناك مفاوضات شفوية أيضًا من أجل التعاقد مع فريق الأهرام سبورت، ولكني سأرفض مهما كانت الإغراءات فهدفي محليًا الأهلي، أو الاحتراف الخارجي.

* هل تفضل الاحتراف الخارجي أو الانتقال للأهلي؟

-طبيعيًا سأختار الاحتراف خارجيًا وأي لاعب كرة قدم يتمنى اللعب في الدوريات الأوروبية، وبالفعل حصلت على عرض من نادي جنت البلجيكي، ولكن المفاوضات توقفت مؤقتًا ولكن مازالت رغبتي الأولى هي الاحتراف.

* ولماذا توقفت مفاوضات جنت البلجيكي؟

- أعتقد بسبب مغالاة نادي النصر في طلباته المادية، لقد طلبوا الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار بالإضافة إلى 15% من عائد بيعي لأي نادٍ آخر.

* هل تحدثت مع مسؤولي النصر بشأن تلك العروض؟

-نعم تواصلت مع الكابتن عمرو عبدالحق، وأكد أنه العروض موجودة بقوة ولكنه طالبني بالتركيز في التدريبات والملعب فقط، حتى لا يتأثر مستواي الفني.

* ماذا لو انتقلت إلى النادي الأهلي؟

- أعتقد شعور رائع أن تمثل نادي القرن الأفريقي، لكن في نفس الوقت ستكون بالمهمة الصعبة، يمتلكون أسماء كبيرة في مركزي وهذا ما يضعف فرصتي وحينها سأبذل الكثير من الجهد والعرق للوصول إلى التشكيل الأساسي.

* هل تلقيت اتصالات مؤخرًا للانضمام للمنتخب الأوليمبي؟

- لا لم يتواصل معي أي شخص، وهناك مدير فني رائع مثل كابتن شوقي غريب يعرف احتياجاته ويمتلك لاعبين ذات أسماء كبيرة في الملاعب، وأتمنى أن أحظى بتلك الفرصة، بعدما حققتها مع منتخب مواليد 99 تحت قيادة الكابتن حمادة صدقي.

* ما رأيك في أداء المنتخب الوطني مؤخرًا بالمونديال؟

-أعتقد أنني لن أراه أفضل من النقاد والمشجعين، هناك حالة لا مبالاة غريبة في الأداء، اللعب كان سلبيًا ولم نصنع هجمة ذات خطورة خلال الثلاثة مباريات، اعتمدنا على طريقة دفاعية بحتة وهذا ما سبب الفشل الكبير.

* هل كنت مع رحيل كوبر أو بقائه؟

-كنت وتمنيت رحيله قبل المونديال، ولكنني لم أنكر فضله في صناعة حدث تاريخي بالوصول إلى نهائيات كأس العالم مع المنتخب الوطني بعد غياب أكثر من ربع قرن، والوصول لنهائي الأمم الإفريقية بعد غياب ثلاثة دورات، ولكنه في النهاية أفاق جموع الشعب المصري خلال منافسات المونديال، لقد حصلنا على الصفر هذا كل شئ.

* من أعجبك من لاعبي المنتخب خلال البطولة؟

-على الترتيب الشناوي، وأحمد حجازي، وتريزيجيه فقط.

*بمناسبة تريزيجيه ماذا تفضل له الانتقال إلى إنتر ميلان أم جالطة سراي التركي؟

- لو كنت بمكان تريزيجيه، لاخترت الانتقال إلى جالطة سراي التركي، للحصول على فرصة مشاركة أكبر وعدم الجلوس احتياطيًا، خاصةً أنه أصبح من اللاعبين الأفضل في الكرة المصرية ولا بد من وحوده في الملاعب بشكل أساسي، وعليه حسن الاختيار.

* ماذا تقصد بأنه الأفضل في الكرة المصرية؟

-أعتقد أنه رئة للمنتخب الوطني، يفعل كل شئ بالكرة لاعب متكامل الأركان، يمتلك السرعة والمهارة والقدرة التهديفية، واختراقه في دفاعات المنافس، لقد كان السبب في التأهل لنهائيات المونديال.

* هذا يعني أنه أفضل من صلاح؟

- في رأي الشخصي إنه لو امتلك بعض ترويج صلاح الإعلامي وتشجيع الجماهير ومؤازرته سيحظى بفرصة أكبر من صلاح، وأتمنى للثنائي التوفيق إنهما وجهة مشرفة بالملاعب الأوروبية.

ماذا تفضل مدير فني وطني أم أجنبي لقيادة المنتخب؟

- أتمناه أجنبيا منعًا للتعامل بنغمة الحب والكره، وألوان قمصان الفرق بالإضافة أن اللاعب يخرج كل ما لدية تحت قيادة المدير الفني الأجنبي، لحجز ماكن في التشكيلة الرئيسية.