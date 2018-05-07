الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالعدول عن قرارها الخاص بهدم منازل الفلسطينيين

طالب الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، إسرائيل، بالعدول عن قرارها الخاص بهدم منازل الفلسطينيين البدو في تجمع “الخان الأحمر” ببادية مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال الأيام المقبلة.





جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي.





وقال البيان إن “مساعي إسرائيل لهدم منازل بالمنطقة "تجمع الخان الأحمر"، وتشييد وحدات استيطانية جديدة مكانها، يزيد من التهديدات المحدقة بحل الدولتين، والسلام الدائم بالمنطقة".





وأضاف البيان أن "سياسات بناء الوحدات الاستيطانية التي تتبناها إسرائيل، تتنافى مع القانون الدولي.. الاتحاد الأوروبي ينتظر من إسرائيل سحب قراراتها في هذا الصدد والإيفاء بالتزاماتها كافة في إطار القانون الدولي".





وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في مايو الماضي، هدم هذا التجمع، الذي ينحدر سكانه من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية.





ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".





ويعيش سكان التجمع حالة ترقب، خشية هدم مساكن شُيدت من الصفيح، وأخرى كرفانات "بيوت متنقلة"، بدعم من دولة أوروبية، ويفتقر تجمع "الخان الأحمر" للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، ويستخدم السكان الطاقة الشمسية للحصول على الإنارة ليلًا.



