سوسن بدر: "محمود المليجي زعقلي عشان تصوير مشهد" (فيديو)

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها سعيدة بالتمثيل مع عبدالله غيث ومحمود المليجي وتوفيق الدقن ومحمود ياسين، عندما كانت في بداية مشوارها الفني.





وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه اشتركت في سهرة تليفزيونية مع الفنان عبدالله غيث، حيث ناقشت قضية الثأر.





وتابعت أنها كانت في السنة الأولى بمعهد السينما العالي واشتركت في دور صامت وحصلت على حوالي 10 جنيهات نظير اشتراكها في السهرة.





فرد عليها مقدم البرنامج قائلًا: "إحنا كنا بنقرأ النشرة في الإذاعة بـ75 قرشا".





وأردفت بدر أنها لعبت دور زوجة الفنان عبدالله غيث في المسلسل، حيث كان مقتصرًا على البكاء أثناء مقتل زوجها.





واسكتملت متحدثةً عن مشهدها أمام الفنان محمود المليجي، الذي كان لتعزيتها بعد مقتل زوجها: "بصيت في الأرض، وقالي بصيلي، وفي المرة التانية بصيت في الأرض، وفي المرة التالتة مسكني من إيدي وزعقلي، وأنا قعدت أعيط، واستغل الفرصة وصوروا المشهد، وكان في منتهى الجمال".



