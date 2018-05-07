بعد أيام من تفحم أسرته في حادث سيارة بالكويت.. مواطن مصري يلقى مصرعه متأثرًا بجروحه

توفى مواطن مصري مقيم الكويت متأثرا بجروحه، في الوقت الذي شاهد زوجته وطفليه أمامه يحترقون.





وذكرت مصادر كويتية أن المواطن المصري الذي توفيت زوجته وطفلاه أمامه في حادث مروري بعد احتراق سيارته، قد توفى هو الآخر، أمس الأربعاء، متأثرًا بحروقه التي أصيب بها خلال الحادث، حسبما ذكر موقع «أخبار24» الإخباري الكويتي.





وأوضحت المصادر، أن الأب يدعى أسامة طه، وكانت الحروق غطت جسده ووصلت إلى رئتيه، ليتوفى لاحقًا متأثرًا بإصابته.





وأشارت الصحيفة، إلى أن الأب المصري استقدم أسرته بتأشيرة زيارة، كان في جولة معهم بالسيارة، قبل أن تصطدم به سيارة يقودها مواطن كويتي في حالة غير طبيعية، لتحترق سيارة الأسرة المصرية، ويدخل الأب في صراخ هيستيري، ونقل الأب متأثرًا بجراحه إلى المستشفى، وقبضت الشرطة على المواطن المتسبب في الحادث.



