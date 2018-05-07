تعرف على موعد مباراة السويد وانجلترا بكأس العالم

يلتقي منتخب السويد أول المجموعة السادسة، مع إنجلترا ثاني المجموعة السابعة في مباراة من العيار الثقيل، وذلك يوم السبت، ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس العالم، والمقامة في الفترة الحالية في روسيا حتى يوم 15 يوليو.

وتقام المباراة يوم السبت والموافق 7 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

واحتل منتخب السويد صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، أما منتخب انجلترا احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة السويد وانجلترا عبر النقل الحي والمباشر على شبكة قنوات "بي إن سبورت ماكس" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أخرى ستذيع المباريات بشكل مجاني مثل "تي آر تي 1" التركية وقناة "إيطاليا 1"

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.