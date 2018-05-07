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تعرف على آخر ألحان الراحل خالد البكري

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:32 ص
تعرف على آخر ألحان الراحل خالد البكري
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الفجر الفني
 
أعلنت المطربة الشابة شيماء الشايب عن تسجيلها أغنية "يفرق كتير"، وهى آخر ألحان الملحن الراحل خالد البكرى، وذلك ضمن ألبومها الجديد، والتى انتهت من أغلبه، ومن المقرر أن يُطرح فى سبتمبر المقبل.

ألبوم شيماء الشايب متنوع بين الأغانى العاطفية والشعبية، وتعاونت خلاله مع عدد من الشعراء، من بينهم نادر عزت، عصام حسنى، محمود عبد الله، محب غبور، ومؤمن سالم، ومن الملحنين سامر أبو طالب وخالد البكرى، ونادر نور ومحمدى وخالد عز وأحمد العتبانى، ومن الموزعين هانى ربيع، أسامة سامى، ماجد سامى، روكيت وهندسة صوتية ماهر صلاح، ومنتج فنى إسلام بيبو.
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