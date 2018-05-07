صلاح حسب الله: البرلمان يعد قانونًا لتشجيع شراء المنتج المحلي



وأضاف "حسب الله"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون، أن القانون قائم على تشجيع عن طريق الحوافز الاستثمارية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مصانع لإنتاج المنتجات التي يحتاجها السوق، لافتا إلى أن القوات المسلحة تقود مشروع قومي ضخم لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج.



من جانبه اعترض رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، على ذلك، مؤكدا أن شركات القطاع العام بها 33 شركة قابضة كلهم خاسرين، مشددا على أنه لا يجب أن تدخل شركات جديدة تعمل والشركات المصرية معطلة.

قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان بصدد إعداد قانون لتشجيع شراء المنتج المحلي، ويلزم المؤسسات الحكومية بتشجيع المنتج المصري، لافتا إلى أنه حتى "خلة الأسنان" ليست صناعة مصرية.