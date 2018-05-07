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"مصيلحي": عمل الأطفال في عروض الأزياء "غير قانوني"

الخميس 05/يوليه/2018 - 06:44 ص
مصيلحي: عمل الأطفال في عروض الأزياء غير قانوني
أحمد مصيلحي
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نعيم يوسف
 
قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن عمل الطفل في عروض الأزياء بأجر يدخل في دائرة عمل الأطفال وهو غير قانوني، وإذا كان بدون أجر فهو استغلال للأطفال.

وأضاف "مصيلحي"، في لقاء برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية، أنه ممنوع عمل الطفل في سن أقل من13 سنة، ويتم الحصول على إذن المحافظ ووزارة التربية والتعليم لكي يتم تدريبه في مهنة، لافتا إلى أن ذلك هو القانون المصري.

وتابع رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، أن القانون المصري يحمي الطفل لأبعد درجة، وعدم تطبيقه هو أمر أخر، لافتا إلى أن هناك طرق مختلفة لعرض ملابس الأطفال دون استخدام الأطفال، مؤكدا أن هناك تأثير سلبي على شخصية الأطفال عندما يكبرون.
المزيد عن: وائل الإبراشي عروض الأزياء توك شو الملابس أحمد مصيلحي
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