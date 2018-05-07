لاعب سابق بالإسماعيلي يفتح المطواة على شاب معاق ذهنيًا.. وشقيقه: "هزار"



من جانبه، استنكر خالد الطيب، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، هذا المشهد، مؤكدا أنه مؤسف، وأن اللاعب ليس على ذمة النادي الآن، ورحل من بداية الموسم إلى نادي آخر، مشددا في نفس الوقت على أنه هو اللاعب نفسه، وليس شخصا أخر.



ولفت إلى أن هذا المشهد حدث بالقرب من فندق اللاعبين وهو شاب معاق ذهنيا، ويشجع النادي الإسماعيلي، ومن محبي النادي، مناشدا أعضاء مجلس النواب بالإسماعيلية والجماهير اتخاذ موقف حاسم من هذه الواقعة، التي تهدد الأمن العام، مطالبا الشرطة بسرعة ضبطه حتى لا تفتك به الجماهير.



ورد شقيق اللاعب، على الواقعة قائلا: "الموقف كان هزار، وصديقه نشر الفيديو بنوع من المزاح"، لافتا إلى أن "الموضوع كله متفبرك.. والمطواة كانت بتاعة واحد صاحبه وهو بيهزر".

عرض برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية، مقطع مصور (فيديو) للاعب سابق بنادي الإسماعيلي، وهو يعتدي على شاب معاق ذهنيًا، ويشهر في وجهه سلاح أبيض "مطواة".